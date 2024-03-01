أكبر عملية استخباراتية….إيران تكشف عن حصولها على معلومات غير مسبوقة

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانًا أعلنت فيه عن حصولها على “معلومات فريدة وغير مسبوقة” تكشف عن وجود جواسيس تابعين للموساد الإسرائيلي في 28 دولة.

وأكدت الوزارة أنها نجحت في أكبر عملية استخباراتية مركبة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لكيان احتلال القدس.

وبينت الوزارة أنها حصلت على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني، وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار سلسلة من الأعمال الاستخبارية والهجومية والدفاعية.

وأكدت البيان أن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض المنشآت العسكرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني يعد إنجازًا آخر في سلسلة العمليات الكبيرة التي قامت بها الوزارة.

وشدد البيان على أهمية حماية تفاصيل المعلومات المحصل عليها، خاصة فيما يتعلق بالعوامل البشرية المشاركة في هذا المشروع داخل الأراضي المحتلة وخارجها .

البيان أكد أن هناك نتائج مفيدة في الاستغلال المعلوماتي والتشغيلي تمثل إضافة حاسمة في اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات المتاحة.

يُذكر أنه في اليوم السابق، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أربعة أفراد ينتمون إلى خلية تابعة لجهاز الموساد، بتهمة التورط في تفجير مدينة أصفهان في العام الماضي.

رأي اليوم