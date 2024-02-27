حطم عظام طفلته بتحريض من زوجته

أسعفت إلى مشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني في مدينة سلمية ، الطفلة « سيدرا » وعمرها 5 سنوات ، نتيجة تعرضها للحرق في أنحاء متفرقة من جسدها ، وضربها بعصا غليظة أدت لإصابتها بنحو 7 كسور في الحوض والأطراف العلوية والسفلية من قبل أبيها ، وذلك بتحريض من خالتها زوجة أبيها.

وبيَّنَ مصدر في شرطة مديرية منطقة سلمية أنه تم إلقاء القبض على خالتها بينما والدها لجأ إلى الفرار.

وأوضح أن والد الطفلة من أهالي دوما ويقطن في مدينة سلمية منذ نحو 9 أعوام.

وأن الطفلة أكدت أنها كانت تتعرض للضرب منذ عدة أشهر ، وأن الجيران هم من أبلغوا عن هذه الحادثة.

في حين ذكر مصدر طبي بالمشفى أنه يتم تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للطفلة ، وحالتها الصحية مستقرة حالياً ولكن أخطر الكسور التي تعرضت لها هي في الحوض

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