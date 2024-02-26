وفاة الممثل اللبناني “فادي إبراهيم” عن عمر 67 عاماً

توفي الممثل اللبناني “فادي إبراهيم”، الاثنين، عن عمر ناهز الـ67 عاماً، جراء أزمة صحية أصابته في كانون الثاني 2024، وتسبّبت بفشل إحدى كليتيه.

ودخل “إبراهيم” إلى المستشفى، إذ بُترت ساقه وبعض أصابعه، بسبب إصابته بمرض السكري.

وكانت أصدرت عائلة “إبراهيم”، يوم الجمعة الفائت، بياناً، قالت فيه إنه “تم نقل فادي إلى العناية المركزة نظراً للمضاعفات التي حصلت، ومنعت عنه الزيارات”، وطلبت العائلة عدم صدور أي بيان أو معلومات بشأن حالته من أي جهة إلّا من قبلها.

يُذكر أن الممثل “إبراهيم” شارك في “سر وقدر” الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل على شاشة الـ”lbci”.

ويُعدّ “إبراهيم” من أبرز الوجوه الفنيّة التي طبعت عالم الدراما والمسرح في لبنان، وله في المجالين العشرات من الأعمال، أبرزها مسلسل “العاصفة تهب مرتين” لشكري أنيس فاخوري، والذي عرضه تلفزيون لبنان، والعمل المسرحي الشهير “نادر مش قادر” لمروان نجار.