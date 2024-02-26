3 جرحى بمشاجرة جماعية بين “العشائر العربية” في ألمانيا

جرح ثلاثة أشخاص، في مشاجرة جماعية بين عائلتين من “العشائر العربية” في برلين-كروزبرج بألمانيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن “مشاجرة نشبت مساء السبت بين عدة أشخاص في برلين-كروزبرج، وأصيب على إثرها 3 أشخاص”، مشيرة إلى أن “الشجار دار بين عائلتين من العشائر”.

ونقل المصابون إلى إحدى المستشفيات في المنطقة، بينما عمد ضباط من شرطة برلين إلى حراسة غرفة الطوارئ في المستشفى خوفاً من تجدد الاشتباكات.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها تفاصيل المشاجرة مشيرة إلى أن “مجموعة مكونة من 10 إلى 15 شخصاً حاصرت سيارة كان يجلس فيها عدة أشخاص وحطموا العديد من نوافذ السيارة”.

ووفقاً للشرطة الألمانية، فقد أصيب خلال المشاجرة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بطلق ناري في إحدى ساقيه، وأصيب آخر يبلغ من العمر 43 عاماً بعدة طعنات في جذعه، بينما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجروح في رأسه نتيجة الضربات.

وتجري السلطات الألمانية مزيداً من التحقيقات في الخلفية الدقيقة للمشتبه بهم، ورجحت وسائل إعلام ألمانية أن يكون مكتب الشرطة الجنائية بالولاية يراقب “الاجتماعات العشائرية الفردية” ليتمكّن من الرد بسرعة في حال وقوع اشتباكات جديدة بين العشائر.

يُذكر أنه أصيب 7 أشخاص، بينهم سوري، بإصابات حرجة، حزيران الماضي، نتيجة مشاجرة بين عائلتين كبيرتين من العشائر، في أحد أحياء كاستروب راوكسل التابعة لولاية شمال الراين، “مهاجمين بعضهم بالسكاكين والهراوات وحتى المناجل”، بحسب ما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية، آنذاك.