لليوم الثاني على التوالي.. 5 شهداء أثناء البحث عن الكمأة في منطقة البادية

توفي خمسة أشخاص، السبت، إثر تعرضهم لهجوم من قبل مجموعات مسلحة، وذلك أثناء بحثهم عن الكمأة في منطقة جبل البلعاس في ريف حمص الشرقي، بحسب مصدر محلي.

وقال المصدر إن: “الهجوم وقع في منطقة جبل البلعاس، وكان فقد الاتصال في وقت سابق بمجموعة شبان ينحدرون من قرية المسعودية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي بعد توجههم للبحث عن فطر الكمأة، ظهر السبت”.

وأفاد مدير مشفى السلمية الوطني، الدكتور “أسامة ملحم” “بوصول 5 وفيات إلى المستشفى، عصر السبت، من منطقة “دويزين” بريف السلمية الشرقي، إذ لا يزال الكشف على الجثث من قبل الطبابة الشرعية مستمر، ومن المرجّح بحسب ما قيل أنهم تعرّضوا لحادثة أثناء قيامهم بجمع الكمأة”.

وكان خمسة أشخاص يعملون برعاية الأغنام توفوا، الجمعة، إثر تعرضهم لهجوم نفذه مسلحون مجهولون عليهم في قرية الحيوانية بمنطقة جب الجراح في ريف حمص الشرقي.

الجدير بالذكر أن سكان المنطقة الشرقية من سوريا يتعرضون للعديد من المخاطر أثناء قيامهم بالبحث عن الكمأة، والتي يتمثل أكبرها بوجود بقايا خلايا تنظيم “د ا ع ش” ومخلفاتهم.

وراح ضحية جمع الكمأة خلال شهر شباط من العام الفائت في حمص 57 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 53 في بادية السخنة بريف المحافظة الشرقي، وقبلهم 4 أشخاص في بادية تدمر كانوا تعرضوا لهجوم مسلح.

