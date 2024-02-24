24-02-2024
إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين العقاري والتجاري
أتم المصرف العقاري بالتعاون مع المصرف التجاري بنجاح عملية إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني، مما يتيح لحاملي بطاقات المصرفين الاستفادة من شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع التابعة لهما.
وأوضح المصرف في بيان، أنه تم إعادة الربط بين محولة الدفع الإلكتروني لديه وشبكة “بترامونيتكس”، مما يتيح لحاملي بطاقات المصارف العامة والخاصة المرتبطة بالشبكة الاستفادة من جميع الصرافات ونقاط البيع المتاحة لهذه المصارف.
سانا
إضافة تعليق جديد