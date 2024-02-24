إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين العقاري والتجاري

24-02-2024

إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين العقاري والتجاري

أتم المصرف العقاري بالتعاون مع المصرف التجاري بنجاح عملية إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني، مما يتيح لحاملي بطاقات المصرفين الاستفادة من شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع التابعة لهما.

وأوضح المصرف في بيان، أنه تم إعادة الربط بين محولة الدفع الإلكتروني لديه وشبكة “بترامونيتكس”، مما يتيح لحاملي بطاقات المصارف العامة والخاصة المرتبطة بالشبكة الاستفادة من جميع الصرافات ونقاط البيع المتاحة لهذه المصارف.


سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...