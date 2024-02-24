لماذا انخفض سعر البيض في سورية بسرعة؟

تسائل الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” عن سر انخفاض سعر البيض بسرعة من 62 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة في أقل من أسبوع، حيث أشار إلى دخول كميات كبيرة من البيض بشكل غير قانوني من دول الجوار، مسببة أضرارًا جسيمة في قطاع المداجن.

وطرح سؤالًا حول سبب انخفاض أسعار البيض والفروج في الدول المجاورة بنسبة أكبر من الأسعار المحلية.

وأوضح أن نتائج منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة في المصرف المركزي تسهم في دعم الاحتكار وتقليل تداول المستوردات في الأسواق، مما يؤدي إلى رفع أسعارها.

وأشار إلى تورط بعض المتورطين في مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية في التآمر مع تجار العلف، حيث يُدعم تقليل كمية العلف في السوق لبيعها بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر.

وأضاف أن هذا الوضع يتسبب في استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يواجهون تحديات متزايدة في تأمين سلة غذائية ملائمة، مع تزايد الفارق بين أسعار المواد الغذائية في سورية ودول الجوار.

كيو ستريت