18 مصرفاً في سورية معتمداً لاستخدام بطاقة وقود دفع إلكتروني!

أعلن مصرف سورية المركزي عن تحديد قائمة المصارف العامة والخاصة التي يمكن للمتعاملين معها تسديد تكاليف المشتقات النفطية باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

يمكن القيام بهذا الإجراء عبر أجهزة نقاط البيع “بي أو إس” الموجودة في محطات الوقود الحكومية المحددة.

ووفقًا للبيان الصادر عن المصرف والذي نُشر عبر قناته على تلغرام، يتضمن القائمة 18 مصرفًا وهي : التجاري السوري، والعقاري، والتوفير، وبيمو السعودي الفرنسي، وسورية والمهجر، والدولي للتجارة والتمويل، والعربي سورية، والائتمان الأهلي، وبيبلوس سورية، وسورية والخليج، والشام، وسورية الدولي الإسلامي، والأردن سورية، وفرنسبنك سورية، والشرق، وقطر الوطني سورية، والبركة سورية، والوطنية للتمويل الأصغر.

وأفاد المصرف بأنه سيتم تركيب أجهزة نقاط البيع تدريجيًا في محطات الشركة الوطنية للنفط في إطار خطته لتعزيز الدفع الإلكتروني وتشجيع التعامل المصرفي في القطاعات الحيوية والمهمة.

وكان المصرف التجاري السوري قد أعلن سابقًا عن تركيب أجهزة نقاط البيع في محطات الأزبكية ومزة فيلات والجلاء وطريق المطار والعدوي في دمشق، ومحطة بانياس المتنقلة في طرطوس لتسديد تكاليف المشتقات النفطية عبر البطاقات المصرفية.



سانا