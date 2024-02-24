تكلفة وجبة الإفطار لعائلة مكونة من 5 أشخاص تبدأ بالحد الأدنى من 150 ألف ليرة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتميزه بالطقوس والخصوصية، يشهد السوريون تزايدًا في الطلب على مختلف السلع والمنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والمواد الغذائية، وفي ظل التضخم الكبير الذي أثر على الأسعار، يطرح السؤال حول إمكانية تأمين رب الأسرة لوجبات الإفطار والسحور لأبنائه، خاصةً مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

أوضح الدكتور سامر مصطفى، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن التضخم في أسعار السلع الغذائية بلغ حوالي 40% منذ بداية العام، وتراوح في عام 2023 بين 100 و150% حسب نوع السلعة، وأشار إلى أن تكلفة وجبة الإفطار لعائلة من 5 أشخاص قد تتراوح بين 200 و300 ألف ليرة سورية على الأقل خلال شهر رمضان.

وألقى الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع المنتجة للسلع الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قدرة المواطن على تحمل الأعباء المالية، وأشار إلى أن الإدارة غير الفعّالة في القطاعين العام والخاص، والتي تشكل 50% من المشكلة، تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن تكلفة وجبة الإفطار لخمسة أشخاص قد تصل إلى 150 ألف ليرة سورية على الأقل، نظرًا لزيادة معدلات الأسعار بنسبة تجاوزت 200%، في حين أن متوسط الرواتب يتراوح بين 370 ألف ليرة في القطاع العام و750 ألف ليرة في القطاع الخاص، وأوضح أن تزايد الأعباء المالية أدى إلى صعوبة تأمين وجبات الإفطار والسحور للأسر وفقاً لصحيفة الوطن السورية.

تعتبر هذه الزيادات في التكاليف تحديًا كبيرًا للأسر السورية، مما يتطلب استراتيجيات توفير وتقنين لتلبية احتياجات شهر رمضان.

