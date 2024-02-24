بغداد تكشف وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا

أفصح وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، عن نتائج الاجتماع الـ12 للجنة العراقية-السورية، مع التأكيد على حدوث تحرك لتعزيز حجم التجارة بين البلدين.

وكشف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن “الاجتماع الـ12 للجنة العراقية-السورية جرى في بغداد خلال اليومين الماضيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة”.

وأضاف أن “اللجنة خرجت بمذكرات تتعلق بالإعمار والإسكان، بالإضافة إلى قضايا الرعاية الاجتماعية، ووقعت اتفاقيات للتعاون في مجال التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة”.

وأشار إلى تشكيل لجان فنية بين البلدين في قطاعات الصحة والتعليم العالي، إضافة إلى التجارة الخارجية، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط واتفاقيات لتحقيق طموح زيادة التبادل التجاري بين سوريا والعراق إلى مستويات تليق بالبلدين.

وأوضح الوزير أن “السوق العراقية تفضل المنتجات والصناعات السورية التي كان لها تأثير كبير في السوق العراقية في السابق”.

وأكد الغريري أن “العمل جارٍ حاليًا لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.



