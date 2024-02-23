مستثمرو الأمبيرات في  ريف دمشق يهددون بالتوقف عن العمل 

أكد مستثمرو كهرباء “الأمبيرات” في ريف دمشق أنهم سيتوقفون عن العمل نهاية هذا الشهر نتيجة للتكاليف العالية وعدم تواكب التسعيرة الصادرة عن المحافظة مع هذه التكلفة، أوضحوا أن تكلفة إنتاج الكيلو واط تصل إلى حوالي 11500 ليرة سورية، مع ارتفاع أسعار المازوت ورسوم إضافية.

أشاروا إلى أن تكاليف استجرار الكهرباء لأبناء الشهداء وجرحى الحرب تبلغ 3%، وتكلفة أجور العمال والموظفين والمكاتب المستأجرة والمستودعات والأراضي 17%، بينما تصل نسبة الأجور للتلف السنوي إلى 7%.

وأضافوا أن لجان المعايرة التي حددت أن كل ليتر مازوت يعادل 3 كيلوواط ساعي لم تكن دقيقة وطالبوا بإعادة النظر في هذا الأمر، وأكدوا أن النسبة الفعلية هي 1،8 لتر لكل كيلو واط ساعي، وهذا يعني أن سعر الكيلو بعد معطيات العمل هو 11480 ليرة سورية، إضافة إلى أي نسبة أخرى قد تضاف من مؤسسات حكومية أخرى لاستكمال التراخيص وفقاً لصحيفة البعث الحكومية.

وأكد المستثمرون أن السعر المحدد بواقع 7500 ليرة سورية غير مجدٍ ويتسبب في خسائر كبيرة، مما يضع ضغطًا على الشركات لإيقاف عملها، خاصةً مع الزيادة الجديدة في سعر ليتر المازوت، الذي يتراوح حاليًا بين 14500 و15000 ليرة سورية.

يشار إلى أن محافظة دمشق رفعت في 12 من الشهر الحالي سعر الكيلو واط الساعي لكهرباء “الأمبيرات” الخاصة من 5500 إلى 7500 ليرة، مع إمكانية زيادة التعرفة حتى 5% للوحدات الإدارية.