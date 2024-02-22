نقابة الأطباء: 20 بالمئة من السوريين مصابون بالسكري!

أفادت نقابة الأطباء أن حوالي 20٪ من السكان في سوريا يعانون من مرض السكري، مما يشكل زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بالعام الماضي، ويتزامن ذلك مع نقص في عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال، حيث يبلغ عدد الأطباء الذين يعالجون هذا المرض 160 طبيبًا فقط.

قالت رئيسة رابطة الغدد الصم في النقابة، ريم مراد، إن هناك زيادة في عدد المصابين بالسكري في سوريا، وأشارت إلى ارتفاع نسبة المرضى الذين يلجأون إلى العيادات والمستشفيات، وقدرت نسبة المصابين بالسكري في البلاد بنحو 20٪، معظمهم من النوع الثاني وفقاً لوكالات الأنباء.

وأشارت مراد إلى أن تكلفة علاج السكري مرتفعة للغاية، حيث يضطر المريض إلى تناول أدوية إضافية بسبب تأثيرات السكري على الجسم، مما يجعل من الصعب حساب تكاليف العلاج، وتضاف إلى تكلفة الأدوية تكلفة الفحوصات التي يجريها المريض، إضافة إلى احتمالية تطور مشاكل كلوية أو قدم سكرية، مما يزيد من التكاليف بشكل كبير.

وعلى الرغم من الحديث عن زيادة في عدد الأطباء المتخصصين في مجال السكري، إلا أن عددهم لم يشهد زيادة خلال العام الأخير، حيث استمر العدد عند 160 طبيبًا في إبريل 2023، وفقًا لتصريحات رئيسة رابطة الغدد الصم.

يجدر بالذكر أن القطاع الصحي في سوريا يعاني من هجرة كبيرة للأطباء إلى الخارج، خاصة إلى الصومال واليمن، حيث شهدت السنوات الأخيرة هجرة نحو 40٪ من الأطباء المسجلين في سوريا، أي حوالي 12 ألف طبيب من إجمالي 32 ألفًا مسجل رسميًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة.