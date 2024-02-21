اعتقال نائب سوري أثناء توجهه لتقديم واجب عزاء

21-02-2024

اعتقال نائب سوري أثناء توجهه لتقديم واجب عزاء

اعتقلت دورية من “قسد” عضو مجلس الشعب السوري “علاء الدين الرزيكو”، في بلدة “تل تمر” بريف الحسكة، لأسباب غير معروفة.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، جرى الاعتقال خلال توجه الرزيكو، وهو نائب في البرلمان وأحد مشايخ قبيلة “الشرابيين”، إلى ناحية “تل تمر” بريف الحسكة الغربي، حيث تم تسليمه إلى قسم “العلاقات العسكرية” في “قسد” دون توضيح للأسباب.

تم الإفراج عنه بعد وساطات محلية، ولم تصدر “قسد” أي توضيح حيال الحادثة، ويأتي هذا بعد اعتقالات سابقة لأعضاء آخرين دون توضيح أسباب الاعتقال.

سناك سوري

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