ريف دمشق.. إغلاق شركة أمبيرات في صحنايا لمخالفتها تسعيرة المحافظة

أُغلقت شركة مستثمرة للأمبيرات في بلدة صحنايا، لعدم التزامها بالتسعيرة التي وضعتها محافظة ريف دمشق للكيلو الواط الساعي.

وأفاد مصدر أهلي من بلدة صحنايا أن مجلس بلدة صحنايا أغلق شركة الأمبيرات بالمنطقة لعدم التزامها بالتسعيرة الكيلو واط الساعي المحددة من قبل محافظة ريف دمشق، وعليه تم الطلب من موظفي الشركة إعادة المبالغ المالية المخالفة للأهالي، حيث تقاضوا 11500 ل.س سعر الكيلو واط الساعي الواحد.

وتابع أنه بعد تجمع الأهالي على باب الشركة، أعاد موظفوها المبالغ المالية لكل شخص، وسمح مجلس بلدة صحنايا للشركة بالعمل مجدداً وفق التسعيرة الجديدة.

وقال الشاب (رامي) من سكان المنطقة إنه بعد دفع فاتورته المقدرة بـ 50 ألف ل.س، تم إعادة ثلث المبلغ له، ومحاسبته بناء على سعر 7500 ل.س.

وأوضح (أبو علاء) من السكان أيضاً أن شركة الأمبيرات قطعت صباح أمس الكهرباء دون معرفتهم بالأسباب، علماً أن الفواتير تم تسديدها بشكل كامل، وتم اقتطاع مبلغ 7500 ل.س للكيلو الواحد بحسب قرار محافظة ريف دمشق.

بدوره، أكد نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه تم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، لمراقبة التزام شركات الأمبيرات بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة والتقيد بها.

من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نائل اسمندر لـ “أثر” أنه وردت شكاوى من مناطق بريف دمشق تفيد بعدم التزام أصحاب شركات الأمبيرات بالتسعيرة التي تم وضعها من قبل محافظة ريف دمشق، لافتاً إلى أنه “سيتم تطبيق مرسوم/ 8 / لعام 2021 لتقاضيهم مبالغ زائدة عن التسعيرة الذي وضعتها المحافظة، والأمر قيد المعالجة ليتم ضبطه بشكل فعلي”.

الجدير بالذكر أن مجلس محافظة ريف دمشق رفع سعر كيلو الواط الساعي للأمبيرات إلى 7500 ل.س علماً أن سابقاً تم تحديده بـ 5200 ل.س.



اثر برس