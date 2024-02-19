فاينينشال تايمز : إيران سحبت كبار القادة من سوريا

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن إيران سحبت كبار قادة “الحرس الثوري” الإيراني من سوريا، لمنع تعرض قوات النخبة إلى مزيد من الخسائر، وذلك قبل خمسة أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات انتقامية في سوريا والعراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، بينها مسؤول إيراني، أن طهران اتخذت قرار سحب القادة بعد أن حمّلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة “البرج 22” قرب الحدود الأردنية- السورية.

ورأت المصادر أن سحب إيران، ضباط “الحرس الثوري”، بمثابة علامة على عدم رغبة طهران في الانجرار إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول إيراني، بأن قرار سحب القادة يعكس تغييراً في التكتيكات، بعد مقتل تسعة ضباط من “الحرس الثوري” بالفعل في غارات إسرائيلية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء القياديين سيعودون إلى سوريا، بمجرد أن يسود الهدوء النسبي، لافتاً إلى أن طهران حريصة على تهدئة التوترات بينما تستعد لإجراء انتخابات برلمانية مطلع الشهر المقبل.

وكالات