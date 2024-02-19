هل اقتربت الحرب بين الصين وتايوان؟

توفي مواطنان صينيان وأصيب اثنان آخران خلال محاولة قارب، يحمل مواطنون صينيون، الهروب من سفينة تابعة لخفر السواحل التايواني، قرب الجزر التايوانية بالقرب من السواحل الصينية.

هذا الحادث دفع الحكومة الصينية إلى التأكيد على عدم وجود حدود أو مناطق ممنوعة لصيد الأسماك حول مجموعة الجزر التايوانية القريبة من سواحل الصين، كما أكدت بكين استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

تايوان قد دافعت يوم الخميس عن إجراءات خفر السواحل بعد وفاة شخصين على متن زورق صيني اقترب من جزيرة تايوانية قرب السواحل الصينية، حين انقلب قاربهما أثناء محاولتهما الهروب من سفينة خفر السواحل، نجا اثنان آخران.

تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، قد اشتكت في السنوات الأخيرة من نشاط قوارب الصيد الصينية والسفن الأخرى في المياه التي تخضع لسيطرتها، خاصة حول جزر كينمن وماتسو القريبة من سواحل الصين وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

في تصريح لمكتب شؤون تايوان الصيني، أدان تايبيه الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة بيدنغ في كينمن، وأكد أن وفاة الشخصين أثارت استياءً كبيرًا في الصين، أشار المكتب إلى أن الصيادين على جانبي مضيق تايوان يعملون في مناطق الصيد التقليدية منذ فترة طويلة وأنه لا يوجد شيء مثل “مياه محظورة أو مغلقة”.

وأضاف المكتب أن الحكومة لديها حسن النية تجاه شعب تايوان، لكنها لن تتسامح مع تجاهل تايوان لسلامة الصيادين الصينيين، مؤكدًا أن “البر الرئيسي يحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات، وستتحمل تايوان كافة العواقب” دون الخوض في تفاصيل.



