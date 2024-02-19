تقرير لـ”Foreign Affairs” يكشف: أصدقاء روسيا الجُدد 

تشير مجلة “Foreign Affairs” الأميركية إلى أن روسيا قامت بتعزيز العلاقات مع إيران بشكل كبير منذ غزو أوكرانيا في عام 2022، وفي هذا السياق، بدأت موسكو في تقديم الحماية الدبلوماسية لإيران وتعزيز استثماراتها في الاقتصاد الإيراني، يُذكر أن هذين التطورين أثارا اهتمامًا دوليًا وأثرا في التوترات.

وتتحدث المجلة عن دعم إيران الكبير في المجال العسكري للجيش الروسي، بما في ذلك تقديم دعم بالطائرات المسيّرة، كما تشير إلى أن روسيا تعمل على بناء علاقات أخرى ذات أهمية مع “محور المقاومة”، وهي شبكة شركاء إيرانيين من لبنان إلى العراق، وتشير إلى أن هذا المحور يُعتبر حليفًا طبيعيًا للكرملين في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق آخر، تُشير المجلة إلى أن الحرب في قطاع غزة أعطت دعمًا جديدًا للمحور، حيث قادته لاتخاذ إجراءات ضد القوات الأميركية والإسرائيلية والشحن الدولي، تستغل روسيا هذه الفرصة لتضعيف الولايات المتحدة وحلفائها، وتُشير المجلة إلى أن روسيا تقوم بتعزيز دعمها لحماس والحوثيين بعد 7 تشرين الأول، وتقدم المساعدة الفنية واللوجستية للمحور أثناء هجماته.

وفي نهاية المقالة، تستعرض المجلة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، مشيرة إلى أهمية التصدي لتأثير روسيا في المنطقة وتهدئة التوترات، وتقترح أيضًا على واشنطن دعم الأطراف الثالثة للتأثير على روسيا وتقليل التعاون بين الكرملين ومحور المقاومة.