انخفاض القدرة الشرائية زاد حالات سوء التغذية بين الأطفال
كشف رئيس شعبة الإسعاف والعيادات والإقامة المؤقتة في مشفى الأطفال الجامعي أخصائي هضم وتغذية د.جابر محمود عن ازدياد حالات سوء التغذية وخاصة بين الأطفال.
وأوضح د.محمود أن السبب في ذلك هو الظروف الاقتصادية التي تلعب دوراً كبيراً في ازدياد هذه الحالات، لافتاً إلى أنها ارتفعت 20% عن العام الماضي.
وأضاف د.محمود “كما أن انخفاض القدرة الشرائية وعدم تأمين المواد الغذائية اللازمة لنمو وصحة الطفل وراء ذلك؛ حيث يحدث النقص بالغذاء بأكثر من جانب مما ينعكس على نموه الشكلي والطولي والوزني وكذلك العقلي”؛ مشيراً إلى أنه عندما تتأثر تغذية الطفل في مراحله الأولى سيتأثر نموه بالكامل.
وبيّن د.محمود أن أكثر من نصف حالات الإصابة بسوء التغذية إذا لم تعالج في مراحلها الأولى فهي معرضة للوفاة، إذ يصاب الطفل خلال هذه الفترة بـ”العقابيل ـ دمامل” على مستوى الكلية أو القلب أو الكبد فيصبح لدى الطفل نوع من الحماض إضافة إلى العرضة للإنتان بسبب نقص المناعة.
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