أرصاد طرطوس تدعو المحافظة للاستنفار

دعا رئيس مركز الأرصاد الجوية في طرطوس، “عهد اسمندر الأحد، محافظة طرطوس إلى الاستنفار والجهوزية التامة نتيجة الأحوال الجوية والتي من المتوقع أن تشهدها مناطق المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأوضح “اسمندر”، أنه “تم إعلام محافظة طرطوس لأخد الإجراءات المناسبة نتيجة النشاط الشديد على العواصف الرعدية اعتباراً من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، وتحديداً خلال ساعات الفجر، مع هطولات مطرية شديدة تستمر حتى مساء الاثنين”.

وحذّر “اسمندر” من أن “سيول وفيضانات ستشهدها المحافظة، وخاصةً بعد امتلاء السدود وفتح المفيض”، مجدداً الدعوة للجهوزية التامة والاستنفار للجهات العامة الخدمية.

وذكر “اسمندر”، أن “مختلف مناطق محافظة طرطوس شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية هطولات مطرية غزيرة ومتفاوتة في شدتها، سُجّل أعلاها 88.5 مم في فجليت، 83 مم في حمام واصل، 75 مم في الشيخ بدر والفندارة، و 70 مم في القدموس”.

الجدير ذكره أن محافظة اللاذقية تشهد منذ يومين اختناقات في تصريف المياه وحالات فيضانية وغمر للمنازل وانجرافات تربة نتيجة العاصفة المطرية المتواصلة، الأمر الذي استدعى إصدار قرار بتعطيل مدارس اللاذقية ليوم الأحد، وسط مناشدات بتمديدها مع إطلاق مراكز الأرصاد الجوية باللاذقية وطرطوس لتحذيرات ممّا ستشهده المحافظتين من ظروف جوية فجر الاثنين.