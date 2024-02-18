“جريح الوطن” يوضّح آلية الانضمام للمشروع

أوضح مشروع جريح الوطن آلية الانضمام للمشروع، والفئات التي يحق لها الانضمام له، وأماكن تقديم الأوراق المتعلقة بذلك.

وبيّن المشروع في منشور له عبر قناته على “تلغرام”، أنه يحق لكل جريح من نسب عجز40 وحتى 100 بالمئة الانضمام إلى المشروع على أن يكون مسرحاً وإصابته ناتجة عن العمليات الحربية وموثقة لدى المجلس الطبي العسكري حصراً

وأشار المشروع، إلى أن أسماء جرحى القوات الرديفة المنضمين إلى المشروع تنشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عند انضمامهم حتى يتم إعلامهم بموعد تحويل التعويض الشهري الخاص بهم.

ولفت المشروع إلى أن التعويض الشهري مخصص لجرحى القوات الرديفة، وهو بمثابة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه جرحى الجيش والقوات المسلحة ويحصلون عليه من تاريخ انضمامهم إلى المشروع ولا يطبق بأثر رجعي لذا يتم نشر أسمائهم عبر الصفحة، أما جرحى الجيش والقوات المسلحة يحصلون على استحقاقاتهم المالية وفق قوانين مؤسسة التأمين والمعاشات.

وحول خطوات الانضمام إلى المشروع، أوضح المشروع أن جرحى الجيش والأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال العمليات الحربية التي بدأت عام 2011 وحصلوا على نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق ينضمون تلقائياً إلى المشروع دون تقديم أية أوراق بمجرد وصول اسم الجريح من إدارة الخدمات الطبية إلى المشروع، ويحصل الجريح على استحقاقاته (تبعاً لشريحة العجز).

وأشار المشروع إلى أن جرحى (القوات الرديفة) الذين أصيبوا خلال العمليات الحربية بعجز 40 بالمئة فما فوق ووثّقت إصابتهم لدى المجلس الطبي العسكري يقدمون مجموعة أوراق للانضمام للمشروع تشمل صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن دفتر التجنيد على أن يكون مختوماً وموقعاً من شعبة التجنيد بأن الجريح معفى من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية ورقم الحساب المصرفي الشخصي للجريح لدى المصرف التجاري.

وبيّن المشروع، أنه يمكن لجرحى القوات الرديفة الانضمام للمشروع عبر التواصل مع منسقي جريح الوطن في محافظتهم لإعلامهم بمكان تقديمها عبر الأرقام: دمشق 0943043449 وريف دمشق والحسكة 0943043433 وحمص 0943043544 وحلب 0943043540 وحماة 0943043533 وطرطوس 0943043552 واللاذقية0943043450 ودير الزور 0943043553.

وأوضح المشروع، أن مدة الانضمام تختلف تبعاً لتبعية الجريح العسكرية (جيش أو داخلية أو قوات رديفة)، إضافة إلى وضعه القانوني والتجنيدي.

وبيّن المشروع أن جرحى (الجيش وقوى الأمن الداخلي) ينضمون تلقائياً بعد استكمال إجراءات تسريحهم ووصول أسمائهم من إدارة الخدمات الطبية إلى المشروع.

وأضاف، أما جرحى القوات الرديفة فيقدّمون أوراق الانضمام المطلوبة ثم يجري تدقيقها مع إدارة الخدمات الطبية وشعب التجنيد للتأكد من أن الإصابة حربية وبعدها يُنشر اسم الجريح على صفحة جريح الوطن على فيسبوك ضمن قوائم المنضمين المستحقين للتعويض الشهري، وهنا يصبح الجريح ضمن المشروع ويحصل على باقي استحقاقاته.

يذكر أن مشروع جريح الوطن هو منظمة غير ربحية تهدف إلى تقديم الرعاية اللازمة والدعم بمختلف جوانب الحياة للجرحى من قوات الجيش والأمن والقوى الرديفة.