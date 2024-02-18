وزارة النفط: عمليات البحث مستمرة لاستعادة 744 أسطوانة غاز جرفتها السيول في اللاذقية

18-02-2024

وزارة النفط: عمليات البحث مستمرة لاستعادة 744 أسطوانة غاز جرفتها السيول في اللاذقية

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن عمليات البحث مستمرة للعثور على 744 أسطوانة غاز صناعية فقدت جراء السيول التي تعرضت لها محافظة اللاذقية أمس.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة عمليات الجرد والإحصاء التي قام بها فرع محروقات اللاذقية، تبين أن عدد الأسطوانات التي ما زالت مفقودة 744 من أصل 36238 أسطوانة جرفتها السيول، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الأسطوانات المتبقية.

وتوجهت وزارة النفط بالشكر والتقدير إلى كل الأفراد والجهات التي تساهم في عمليات البحث واستعادة الأسطوانات التي جرفتها السيول.

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