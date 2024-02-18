الجيش الروسي يدمر أسلحة غربية في أوكرانيا ويسقط 105 مسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من القضاء على أكثر من 800 جندي أوكراني، وتدمير مدافع ومدرعات وأسلحة غربية وإسقاط 105 مسيرات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن الوحدات الروسية في محور كوبيانسك قضت على ما يصل إلى 40 جندياً، ودمرت دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومنصتي مدفعية غفوزديكا وثلاثة مدافع ميدان، بينما تم على محور كراسنوليمانسك تحييد نحو 100 جندي أوكراني ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات عسكرية.

وفي محور دونيتسك، فقد العدو ما يصل إلى 400 جندي ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات عسكرية وخمسة مدافع ميدان وراجمة مضادة للطيران.

وفي محور جنوب دونيتسك، بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 190 عسكرياً ودبابتين ومركبتين مدرعتين وثلاث مركبات عسكرية ومدفع كراب وأربعة مدافع ميدان ومدفعاً مضاداً للدبابات.

وفي محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية 70 جندياً ومركبة قتال مشاة وثلاث مركبات عسكرية، كما تم تدمير منصة مدفعية (إم 777) ومنصة مدفعية غفوزديكا ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

ووفق الوزارة، قصفت القوات الروسية المشتركة نقاط مراقبة ومستودعات وقود وذخيرة للعدو، ودكت مواقعه في 128 منطقة، كما اعترضت منظومات الدفاع الجوي أربع قذائف من راجمات صواريخ هيمارس، ودمرت 105 طائرات أوكرانية دون طيار في مواقع من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقتي خاركوف وزابوروجيه.