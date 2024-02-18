29 شركة سورية في انطلاق معرض (غولفوود دبي 2024) غداً

بمشاركة نحو 29 شركة في مجال الصناعات الغذائية السورية تنطلق غداً في دبي فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود دبي 2024، في مركز دبي العالمي للتجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنظم المشاركة السورية هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب بدمشق.

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المشاركة تندرج ضمن خطة المعارض الخارجية ، حيث تشارك سورية بجناح مساحته 336 متراً مربعاً من خلال 29 شركة غذائية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق الأغذية المصنعة وزيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير.

وأوضح فياض أن معرض غولفوود دبي يعد الأكبر والأهم من ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات، ويشكل فرصة مهمة لتسويق المنتجات الغذائية السورية وتوقيع عقود تصديرية.

يشارك في المعرض الذي يمتد على مدار خمسة أيام 127 دولة و 5500 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها، ويعتبر منصة لتلاقي رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويحضر المعرض 150 مختصاً يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض.