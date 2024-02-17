الجو ماطر وتوقعات بثلوج على المرتفعات الجبلية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة نسبياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

ويحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة المناطق الوسطى والشمالية الغربية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة في المنطقة الجنوبية والساحلية، ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة نسبياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وشهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة أغزرها في محافظة اللاذقية بمنطقة بوقا 130 مم، واللاذقية المدينة 68 مم وفق ما ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

