بعد انقطاع 10 سنوات.. فرع اتصالات الحسكة يعيد تفعيل بوابات انترنت “ADSL”

باشر فرع الشركة السورية للاتصالات بمحافظة الحسكة، منذ أيام، بتسجيل وقبول طلبات من المشتركين الراغبين بالحصول على بوابات انترنت “ADSL”، وذلك بعد توقف الخدمة لأكثر من 10 سنوات نتيجة ظروف الحرب.

وبيّن مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بالحسكة، الدكتور “جميل بلال”، أنه “بهدف تقديم الخدمات بشكلٍ أوسع أصبح بإمكان المشتركين الراغبين بتركيب بوابات انترنت سعة (1) ميغا في مدينة الحسكة كمرحلة تجريبية أولى، تقديم طلبات الاشتراك، إذ وصل العدد الحالي إلى أكثر من 300 متقدم”.

وأضاف “بلال”، أنه “منذ عام 2013 توقفت خدمة الانترنت (ADSL) في محافظة الحسكة جرّاء الأعمال التخريبية التي طالت مراكز الهاتف ومسارات الكابل الضوئي الذي يربط دير الزور وحلب والحسكة”.

وتابع مدير الفرع، أنه “على ضوء دراسة حركة انتقال البيانات سيتم تزويد المشتركين في مدينة القامشلي، وذلك حرصاً من الشركة على تزويد مشتركيها ببوابات الحزمة العريضة في المحافظة”.

يُشار إلى أن الاتصالات القطرية والمحلية في محافظة الحسكة تعتمد على ربطها الفضائي عبر محطة صينية توصلها بدمشق منذ عدة سنوات، نتيجة تخريب وتدمير جميع محطات الإرسال المكروية بين محافظة الحسكة والمحافظات الأخرى، إذ عانت المحافظة من انقطاع خدمات الاتصالات لعدة سنوات في بداية الحرب.

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