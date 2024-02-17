ارتفاع سعر غرام الذهب 4 آلاف ليرة في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية، السبت، للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجّله في النشرة السابقة.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 824 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 823 ألف ليرة، بينما سجّل الغرام عيار 18 سعر مبيع 706286 ليرة وسعر شراء 705286 ليرة، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ30 مليوناً و 835000 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين ليرة.

يُشار إلى أن الجمعية أكّدت على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وإمكانية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين عبر الأرقام 0112248005 و 0112230766.