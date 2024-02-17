غيوم الماماتوس فوق دمشق اليوم

توصف سحب الماماتوس بأنها تشكل مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها، وتظهر بشكل يشبه حبات القطن المتجعدة. يتكون هذا العنقود من فصوص متصلة ببعضها، ويمتد طولها لمئات الكيلومترات عبر عرض السماء، ويعود تسمية “الماماتوس” إلى كلمة لاتينية هي “Mammal” وتعني “السحب الصدرية”.

عادةً ما تظهر هذه السحب بوجود سحب الركام المزني، ويتطلب تشكلها وجود طبقات رطبة في الجزء العلوي والمتوسط ​​من الغلاف الجوي، بينما تكون الطبقة السفلية جافة وفقاً لصفحة هوى الشام.

ينجم ذلك عن تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء، حيث تمتزج بقطرات الماء لتشكل سحب الماماتوس بهذا الشكل المميز.

ويشير هذا إلى أن التدرج الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة والرطوبة يعتبر السبب الرئيسي وراء تكوين هذه السحب.

