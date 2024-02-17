إصابات بمرض الفرفرية القاتل في مشفى المجتهد-دمشق

قالت الدكتورة يارا داوود، اختصاصية أمراض الدم في مستشفى المجتهد بدمشق، إن هناك حالات إصابة بمرض “فرفرية نقص الصفيحات الخثارية” بين النساء في المستشفى، حيث تشير إلى أن نسبة الوفاة تصل إلى 90٪.

وأشارت داوود إلى أن النساء يعانين من هذا المرض بنسبة أكبر من الرجال، وأن الحالات المكتشفة تتراوح بين 60 إلى 70٪، غالباً تظهر خلال الثلث الأخير من الحمل أو بعد الولادة.

وتوضح الدكتورة أن أعراض المرض تشمل أعراضاً عصبية وفقر دم انحلالي إضافة إلى نقص صفيحات ونزوف جلدي صغير “فرفري”، وحرارة، وإصابة كلوية.

وتؤكد عدم وجود سبب محدد للمرض، مشيرة إلى أن الوراثة قد تكون سبباً في 5٪ من الحالات، بينما تكون الأسباب الثانوية نتيجة للأدوية أو عمليات زرع الأعضاء أو أدوية المناعة، وكذلك الأمراض الخبيثة.

وتنصح الطبيبة بأنه لا يمكن تجنب المرض، خاصة إذا كان وراثياً، وتضيف أنه في حالة عدم وراثته، يمكن اكتشافه مبكرًا وإجراء تبديل البلازما لتقليل نسبة الوفاة من 90٪ إلى 20٪.

وبالنسبة لحالات الإصابة في مستشفى المجتهد، تشير الدكتورة إلى أن بعض الحالات مستمرة في العلاج، في حين يؤدي المرض في بعض الحالات إلى الوفاة خلال الأسبوع الأول من العلاج.

ويرتبط نجاح العلاج بشكل أساسي بالكشف المبكر عن المرض.

وتختم الدكتورة بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذا المرض الجديد، خاصة في ظل النكبة الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار الأدوية في سو٣ريا اليوم.



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