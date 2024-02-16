شاب سوري يعود إلى الحياة بعد إعلان وفاته بسكتة دماغية في هولندا

شهدت هولندا حادثة غريبة من نوعها، لشاب سوري عاد للحياة مجدداً وذلك بعد دقائق من إصابته بجلطة دماغية وإعلان وفاته.

وأفاد ناشطون أنه تم إعلان وفاة الشاب السوري “محمد عبد الرحمن الناطور” بعد إصابته بسكتة دماغية أدت لوفاته يوم الثلاثاء الماضي بأحد المشافي الهولندية.

وفجر اليوم وبمعجزة من الله سبحانه وتعالى عاد إلى الحياة، وبحسب المصدر ذاته تم فتح العزاء بمسقط رأسه في بلدة طفس بدرعا مباشرة ليتم إيقاف العزاء وإطلاق الافراح فور تلقي الخبر السعيد.

ومن المقرر أن يغادر الشاب السوري المستشفى بعد استقرار حالته بحسب الأطباء الذين أشرفوا على حالته وقالوا إنه سيتعافى قريبا بشكل تام.

السكتات الدماغية.

وبحسب موسوعات طبية فإن السكتة الدماغية الإقفارية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

ووفقًا لمنظمة السكتات الدماغية العالمية، تبلغ نسبة الإصابة على المستوى العالمي 16 في المائة سنويًا بين سن 15 و 49 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 في المائة من النساء دون سن 35 يعانين من السكتة الدماغية الإقفارية مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية، وفقًا لدراسة أمريكية أجريت.