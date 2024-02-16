شعرت بالإهانة.. شاهد كيف رد ترامب على بوتين

كانت أول ردود فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تفضيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة هو الشعور بالإهانة، أعرب ترامب عن ذلك في تصريحات أدلى بها ، مشيرًا إلى أنه شعر بالإهانة عندما اختار بوتين بايدن بدلاً منه عندما سُئل عن تفضيله لرئيس الولايات المتحدة السابق.

وأعتبر المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي أن منافسه الديمقراطي بايدن قدم هدية لا تُقدر بثمن لبوتين، وهي أوكرانيا، كما أكد أنه من الطبيعي أن يُفضل سيد الكرملين الرئيس الأميركي الحالي عليه، مؤكدًا أن بايدن هو الرئيس الوحيد الذي لم يقدم أي تنازلات لروسيا.

وأعاد ترامب التأكيد على قدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه إذا كان في الرئاسة، لما سمح أصلاً باندلاع تلك الحرب، ومع ذلك، عاد لاحقًا واعتبر أن بوتين كان يجامل بايدن دون المزيد.

في كلمة ألقاها أمام جماهير في ساوث كارولاينا، ذكر ترامب أن بوتين قدم إليه إطراءً كبيرًا، مؤكدًا أنه يُفضل بايدن للرئاسة، واعتبر ذلك أمرًا جيدًا بالنسبة للولايات المتحدة، على عكس تصور بعض الناس وفقاً للعربية نت.

كما ذكر ترامب أنه آلم بوتين ببعض القرارات التي اتخذها بايدن، مثل وقف خط نورد ستريم، لكنه أشار إلى أن بايدن أعاد إحياءه لاحقًا.