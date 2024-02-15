تسجيل 38 عضة كلب في شهر واحد بمدينة الحسكة

باتت ظاهرة الكلاب الشاردة وانتشارها في أغلب مدن محافظة الحسكة، تؤرق السكان وسط تخوفهم منها، لاسيما بما تسببه من أمراض خطيرة ومنها داء الكلب، بالتزامن مع عدم توفر اللقاح الخاص بالمرض حيث سجلت مدينة الحسكة 38 حالة اصابة بعضة كلب خلال شهر واحد.

وقال مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف إنهم “مستمرون بمحاولتهم لتوفر اللقاح الخاص بداء الكلب بشكل دائم في مركز اللؤلؤة الطبي المحدث الوحيد في مدينة الحسكة، وذلك بسبب زيادة الطلب عليه”.

وتابع “خلف” أن “مركز اللؤلؤة سجل 38 إصابة بعضة كلب منذ بداية العام الحالي، في حين أن عدد الإصابات في عام 2023 بلغ 129 إصابة حيث تم تقديم اللقاحات اللازمة لهم، وحالياً لا يوجد لدينا أي أنبولة لقاح لنقدمها للمرضى”.

وكشف مدير الصحة بالحسكة بأنهم “موعودون بشحنة دواء مستعجلة من وزارة الصحة في دمشق وذلك بعد الاتصالات التي اجريت مع الجهات المختصة لنقل الشحنة بإسراع وقت باعتبار أن الدواء يصل إلى الحسكة عبر الشحن الجوي العسكري”.

يشار إلى أن الكلاب الشاردة، والمعروفة بالــ “الضالة” تنتشر في الأسواق والحارات الشعبية، وفي مكبات القمامة والحاويات بشكل كبير، وحتى في الشوارع الفرعية في جميع مناطق ومدن محافظة الحسكة.

وزار قرار عدم تغيير للتوقيت الشتوي، وتأخر الشروق لحدود الساعة السابعة والنصف صباحاً، تخوّف الأهالي من هجوم الكلاب على أبنائهم من طلاب المدارس، والتي سبق وأن سجلت عدد من حالات هجومها على الأطفال.

من جانبه، بين مصدر في مجلس مدينة الحسكةأن” أهم سبب لانتشار الكلاب الضالة يعود لتوقف حملات التخلص منها والتي كانت تقوم بها مجالس المدن والبلديات بعدة طرق في حال ورود شكاوى من المواطنين وذلك بتكليف شرطي البلدية بذلك”.

ولفت المصدر إلى أن “خروج العدد الأكبر من الأحياء ضمن مدينة الحسكة والمدن الأخرى عن سيطرة الدولة السورية ساعد على تواجد الكلاب الضارة بشكل كبير”.

وأشار المصدر إلى أن “الإهمال في التخلص من القمامة ساهم في انتشار الكلاب الضالة بالحارات الشعبية وفي كل مكان تتواجد فيها حاويات القمامة”.

يشار إلى أن عدم تواجد مصل داء الكلب في أغلب الأحيان في مركز اللؤلؤة الطبي يجبر المواطنين للعلاج على نفقتهم الشخصية حيث وصل سعر مصل داء الكلب في الصيدليات الخاصة بالحسكة إلى أكثر من 200 ألف ليرة سورية.

تلفزيون الخبر