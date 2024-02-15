صدور أسماء المدرسين الناجحين بالمرحلة الأولى من المسابقة العلمية

أصدرت وزارة التربية، الخميس، أسماء المدرسين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من المسابقة العلمية في اختصاص “لرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وذكرت الوزارة في بيان أن “المدرسين الناجحين تأهلوا للمرحلة الثانية للمسابقة، وسيتم فتح باب الاعتراض على نتائج المرحلة الأولى اعتباراً من يوم الأحد القادم لمدة 3 أيام، وذلك في دوائر التوجيه بمديريات التربية”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “المرحلة الثانية ستقام مركزياً يوم السبت الـ 6 من نيسان القادم الساعة العاشرة صباحاً في دمشق”.

يذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة العلمية أقيمت في الـ 10 من شباط الجاري، وتقدم لها 859 مدرساً من جميع المحافظات.