المركزي يؤكد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لفئات العملة السورية

أكد مصرف سورية المركزي، في بيان، الخميس، على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً.

ونفى المركزي ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول، حيث يتم سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.

ولقت مصرف سورية المركزي إلى أنه “يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة او من فئة أخرى حسب حاجات التداول”.

ونوه المركزي إلى”إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل الاخوة المواطنين وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل”ّ.

وأكد المركزي على ضرورة توجه الاخوة المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الالكترونية في عمليات الدفع كونها آمنة وغير محددة بسقف وتسهم في التخفيف من المخاطر ومن الأعباء التشغيلية الكبيرة في حمل النقود ونقلها.

وتوضح المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول، ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط.

ومن تلك الشروط عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين ال