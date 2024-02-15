سوريا تتلقى طلبات من عدة دول لإدخال الذهب الخام إليها

كشف رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، غسان جزماتي، أن “الجمعية تلقت مؤخراً طلباً من سلطنة عمان وأربيل يخص إدخال كميات ذهب خام إلى سوريا، وفقاً لأحكام القانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى البلاد”.

ولفت جزماتي إلى أن “التعليمات التنفيذية للقانون والتي صدرت منذ يومين نصت على السماح بإدخال الذهب الخام إلى سوريا بشكل سبائك فقط، لضمان أن جميع الكميات من العيار 24 قيراط، وسهولة تحديد الوزن كون ميزان الذهب حساس جداً وقد لا يتوافر في بعض المنافذ الحدودية البرية”.

وأضاف “جزماتي” إن “التعليمات التنفيذية اشترطت أن يخرج غير السوري ذهب مشغول بنفس القيمة من الذهب الخام الذي أدخله خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوماً، بهدف ضبط السوق والعمل، وفي حال التأخر عن الـ 60 يوماً، تفرض عليه غرامة بقيمة غرام ذهب عن كل يوم تأخير، حتى تتجاوز قيمة الغرامة وزن الذهب بعد ذلك يتم الحجز على الذهب المدخل إلى البلاد”.

وأكمل رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق “أما في حال كان الشخص سوري فلا داعي لإخراج الذهب من البلاد وذلك ما اعتبره جزماتي فرصة للسورين الراغبين بإعادة أموالهم لإدخالها على شكل ذهب خام بطريقة نظامية وآمنة”.

وكان جزماتي صرح سابقاً بأن الجمعية تلقت طلبات من دول الخليج وألمانيا لإدخال الذهب إلى سوريا منها لرجال أعمال، ومنها لأشخاص سوريين.

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي أصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإدخال مادة الذهب الخام، وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سوريا من عيار (18 / 21) قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله إليها.

وسجل غرام الذهب عيار 21 اليوم 820 ألف مبيع 819 ألف شراء، في حين سجل سعر مبيع الغرام من عيار 18 قيراط، 702857 ل.س، وشراء 701857 ل.س، وسعر الأونصة 30 مليون 690 ألف ل.س، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بـ 6 ملايين و 960 ألف ل.س، وذلك في آخر نشرة صادرة عن الجمعية.



أثر برس