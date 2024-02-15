القبض على قتلة حارس منشأة صناعية في حمص

ألقى قسم شرطة منطقة الرستن بحمص القبض على فتى أقدم على قتل حارس منشأة صناعية خاصة بعد سرقتها، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية على “فيسبوك”.

وقالت الوزارة إن “إخباراً ورد إلى شرطة منطقة الرستن في حمص بوجود جثة مرمية ضمن منشأة صناعية خاصة، توجهت دورية إلى المكان وتبين أنها عائدة لشخص يعمل بصفة حارس للمنشأة”ّ.

وأوضحت الوزارة في بيانها ” تبين أن الوفاة ناجمة عن خنق الحارس بواسطة وشاح وقد تعرضت المنشأة للسرقة من قبل أشخاص مجهولين”ّ

وأشارت الوزارة إلى أنه “من خلال المتابعة والتدقيق مع عمال المنشأة وعددهم حوالي عشرين عامل تم الاشتباه بأحدهم تولد 2007 وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الاشتراك بحادثة السرقة والقتل بالاشتراك مع شخص تولد 2007 وشقيقه المتواري”.

وبينت الوزارة أنه ” تم إلقاء القبض على الفتى واسترداد القسم الأكبر من المسروقات وهي عبارة عن أكبال نحاسية وأدوات كهربائية واسطوانة غاز وسلمت إلى صاحب المنشأة أصولاً”.

وختمت الوزارة إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهما والبحث جارٍ عن المتواري المذكور وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل”.