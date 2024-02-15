قاصرات يستنجدن.. هكذا سربوا صورهن الخاصة!

قدمت فتاة مغربية تُدعى أمل” اسم مستعار” طلب المساعدة لجمعية “تحدي للمساواة والمواطنة” لإزالة صورها الحميمة من الإنترنت بعد انتشارها على تطبيق “تيلغرام”، أفادت أمل، وهي فتاة قاصر من برشيد، بأن حسابها على سناب شات قد تم اختراقه، وتمت سرقة صور حميمية منه، تم تداولها بشكل واسع بين المجموعات، أكدت أنها لم تقم بإرسال هذه الصور لأي شخص وأن أحدًا استولى على عنوان بريدها الإلكتروني بعد مشاهدة الصور.

قالت أن الشخص الذي اكتسب وصولًا إلى صورها بدأ في التهديد بإرسالها لعائلتها إذا لم تستجب لمطالبه، أعربت عن مخاوفها بخصوص الفضيحة المحتملة وطلبت المساعدة مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية هويتها.

تشير التقارير إلى أن الكثير من النساء والفتيات القاصرات في المغرب تعرضن لاختراق حساباتهن على سناب شات، حيث يتم تداول ملفات مقرصنة تحتوي على صور ومقاطع فيديو خادشة للأخلاق، تحدثت مديرة الجمعية عن عشرات النداءات التي تلقتها من ضحايا هذه القرصنة، حيث يعيشن في حالة من الخوف والهلع، وبعضهن حتى هددن بالانتحار خوفًا من الفضيحة وفقاً لموقع العربية نت.

يُشير الخبراء إلى أن هذا النوع من العنف الرقمي يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية واقتصادية، ويعتبر تحذيرًا من خطر استخدام تطبيقات مشبوهة، مع التأكيد على أهمية حماية حسابات المستخدمين واستخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج بشكل دوري.