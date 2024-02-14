حلوانيو دمشق يهاجرون إلى ألمانيا والجزائر

تفاقمت معاناة أصحاب محال الحلويات في دمشق نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث تخلى نصف الحرفيين عن مهنتهم بسبب الخسائر الكبيرة التي نتجت عن ضعف الطلب وتكاليف الإنتاج المتزايدة.

ترجع هذه الظروف إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام بأكثر من 150٪، خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحديات اقتصادية أخرى.

أسعار بعض أنواع الحلويات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى توقف الإنتاج لدى نصف الحرفيين وانتقال البعض إلى مهن أخرى.

يطالب رئيس الجمعية الحرفية بتقديم تسهيلات ضريبية وتثبيت أسعار المحروقات لدعم استمرار الحرفيين في مهنتهم.



وكالات