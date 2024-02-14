لماذا أسعار عقارات طرطوس أعلى من غيرها؟

تعتبر قضية ارتفاع أسعار العقارات في سوريا قضية معقدة ومتداخلة مع عدة عوامل، إليك بعض النقاط التي قد تساهم في هذا الاتجاه:

تبييض الأموال والاستثمار العقاري:

يشير مدين الحسين إلى أن بعض الأفراد الذين اكتسبوا ثروات مؤخرًا يقومون بتبييض أموالهم من خلال استثمارها في العقارات، ما يعتبر وسيلة لحفظ القيمة الحقيقية للمال.

حركة عقارية في مدن الساحل:

يشير مدين الحسين أيضًا إلى وجود حركة عقارية واضحة في مدن الساحل نتيجة لتوجه المواطنين النازحين إليها بحثًا عن استقرار.

تسهيل امتلاك الأجانب:

يشير الحسين إلى أن هناك تسهيلًا في امتلاك الأجانب للعقارات، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حركة الأسعار.

تكاليف البناء العالية:

يقول علي علي ومهندسون آخرون إن ارتفاع أسعار العقارات يعود أيضًا إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة البناء وبالتالي زيادة في أسعار العقارات.

سوء التخطيط العمراني:

يُذكر أن سوء التخطيط العمراني والتأخير في منح التراخيص للبناء قد يؤدي إلى نقص في العرض وعدم تلبية الطلب المتزايد.

ضغوط اقتصادية خارجية:

يُشير جول الخوري إلى أن هناك ضغوط اقتصادية خارجية تؤثر في السوق العقارية، مما يسهم في ارتفاع الأسعار.

ارتباط بعامل الصرف:

يقول ماهر حسين إن ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات، بما في ذلك العقارات، يرتبط بعامل الصرف وأسعار السلع الأساسية مثل الحديد والإسمنت.

ارتفاع الطلب والعرض الضعيف:

يرى علي العلي أن العقارات تُستخدم كوسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن الفساد، ويشير إلى أن العرض القليل والطلب المتزايد يمكن أن يكونا عاملين آخرين في ارتفاع الأسعار.

بشكل عام، تظهر هذه الآراء أن الأسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات في سوريا معقدة ومتعددة، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية في هذا السياق.



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