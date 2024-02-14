طعن شاب بمحل فلافل بريف دمشق لسبب تافه

أصيب شاب بطعنات عدة جراء مشاجرة وملاسنة كلامية بينه وبين شاب يعمل في محل فلافل بضاحية الأسد في ريف دمشق.

وبحسب مصادر أهلية، أصيب المدعو (أ . ط) بعدة طعنات إحداها في العنق إثر ملاسنة كلامية حصلت بينه وبين المدعو (م .ع) في ضاحية الأسد بحرستا، نقل على إثرها إلى العناية المشددة وهو بحالة خطرة.

وذكرت المصادر أن ملاسنة كلامية حصلت بين المذكورين أثناء عملهما في مطعم فلافل الهنا أمام ثانوية (أسامة محمد محمد) في الجزيرة C، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، ثم خلاله المدعو (م .ع) على طعن المدعو (أ .ط) عدة طعنات إحداها في العنق بواسطة أداة حادة (سكين) كانت بيده ولاذ بالفرار.

يشار إلى أن (أ . ط) و(م .ع) يعملان في محل الفلافل وسبب الخلاف بينهما كان حول “نقع مادة الحمص”، وفق ما أوضحت المصادر.

يذكر أنه سجلت في ريف دمشق 3 جرائم قتل منذ مطلع العام الحالي، وتحديداً في منطقة يبرود الأولى طعن الصيدلانية ميسون السيد أحمد في صيدليتها من قبل مجهول، والثانية إطلاق النار على ثلاثة شباب من قبل مجهولين ما أدى لوفاة شاب وإصابة الشابين الآخرين، والثالثة اغتيال رجل الأعمال رياض حمدان.

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