فتح باب التسجيل على الجرارات الزراعية نقداً وبالتقسيط

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين، ورئيس مكتب الهندسة الريفية، خالد الضاهر أنه “تم فتح الاكتتاب على الجرارات الزراعية قياس /75/ حصان ثنائي ورباعي الدفع نوع “ماسي” إيراني نقداً وبالتقسيط لمدة 10 سنوات للفلاحين بشكل مباشر ولمن يرغب”.

وأضاف “الضاهر”، وفق الصفحة الرسمية لاتحاد الفلاحين على “فيسبوك” أنه “في حال دفع الفلاح 50%من قيمة الجرار فإن الجرار يكفل نفسه أي لا حاجة للكفلاء وفي حال تم دفع 30%من قيمته يحتاج إلى كفالة اثنين من الفلاحين أو موظفين أو بيان قيد عقاري يكفل الجرار أو حيازة زراعية”.

وبين “الضاهر” أن “التسجيل يبدأ لمن يرغب في الاتحادات الفلاحية الفرعية اعتبارا من تاريخ 14 شباط بكل محافظة على أن يدفع الفلاح 30% من قيمة الجرار لحساب اتحاد المحافظة التابع لها بدعم فائدة 7% من قيمة الجرار”.

يذكر أنه سيتم الإعلان قريباً عن اكتتاب الجرارات قياس 45 و 30 و 47 و 35 حصان دفع ثنائي ورباعي نقداً وبالتقسيط أيضاً، ويمكن معرفة تفاصيل الدفع والأسعار مراجعة الاتحادات الفلاحية الفرعية، وفق “الضاهر”.