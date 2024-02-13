تسرب الغاز يتسبب بحريق وإصابة 4 أشخاص في منزل بدمشق

تعرض منزل في منطقة ركن الدين بدمشق لحريق بسبب تسرب صغير للغاز المنزلي، مما أدى إلى إصابة أربعة من سكان المنزل، أفادت وزارة الداخلية بوصول تقارير إلى شرطة ركن الدين تفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بالقرب من جامع النصر، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص وتسبب في أضرار مادية في المنزل وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

تحركت فوراً دوريات من قسم الشرطة المختص ووحدة الأدلة الجنائية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي المجتهد وابن النفيس، حيث يتمتعون بحالة صحية مستقرة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن تسرب الغاز المنزلي كان سبباً رئيسياً في اندلاع الحريق في إحدى غرف المنزل.