مصر ترفع أسعار جميع المنتجات التبغ والسجائربنسبة 18%

أعلنت مصر رفع أسعار جميع المنتجات التبغ والسجائربنسب تتراوح بين 14 و18%، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وقالت شركة فيليب موريس مصر، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسب تتراوح بين 14 و18%.

واضافت أنه وبموجب الزيادات، ارتفع سعر عبوة سجائر من صنف ميريت "Merit" بأنواعها، إلى 85 جنيهاً، بينما كانت 74 جنيهاً، بنسبة زيادة 14.8% تقريباً.

وتضمنت الزيادات، رفع سعر عبوة "Marlboro" بأنواعها إلى 79 جنيهاً، بعد أن كانت 69 جنيهاً، بنسبة زيادة 14.4%. وكذلك رفع سعر عبوة سجائر "Marlboro Crafted" بأنواعها إلى 69 جنيهاً، بعد أن كانت 59 جنيهاً، بنسبة زيادة 16.9%.

وبحسب الشركة، تضمنت الزيادات رفع أسعار عبوة "L&M" بأنواعها إلى 59 جنيهاً، بعد ان كانت 50 جنيهاً، بنسبة زيادة 18%،و بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن بأنواعه المختلفة بموجب الزيادات الأخيرة 64 جنيها، بعد أن كان 56 جنيهاً.

يذكر أن آخر زيادة في الأسعار كانت في تشرين الثاني الماضي2023.