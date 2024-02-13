وزير السياحة في سوريا يكشف زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان
كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني، عن رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.
وقال: هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان.
وتابع وزير السياحة: إن التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
وقال مارتيني لإذاعة المدينة: إن مشروع الفيزا الإلكترونية، وصل لمراحله النهائية وهو نتاج جهد 4 وزارات، الهدف منه التحول الرقمي وسيشمل 99% من الحالات.
وشدد مارتيني، على أن منصة الفيزا مختلفة عن منصة جوازات السفر وموجهة لجميع دول العالم، موضحاً أن أي مواطن أو شركة سوريين يمكن أن يستفيدوا من المنصة عبر دعوة شخصية أو تجارية، مشيراً إلى أن المشروع هو نموذج عالمي وسورية تملك البنية التحتية لذلك، مؤكداً أن الحد الأقصى للحصول على الفيزا من 3 حتى 4 أيام أو خلال ساعات.
وأضاف مارتيني، أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسورية منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.
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