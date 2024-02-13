كولومبيا.. انتشار مادة خطيرة تمسح الذاكرة و”تسلب الإرادة”

أطلق مجلس مدينة “بوغوتا” الكولومبية نداء الإنذار بسبب الزيادة الملحوظة في حالات الاعتداء باستخدام “السكوبولامين”، وهي مادة تسلب الأفراد إرادتهم، خلال العام 2023.

أفاد عضو المجلس الديمقراطي، جوليان أوسكاتيغي، بأنه في العام 2023، سُجلت 1,409 حالة طعن وتعرض 125 منزلًا للسرقة باستخدام هذه الطريقة الإجرامية، وهي أعلى أرقام في العقد الماضي، شهد شهر مارس أكبر عدد من الحالات بواقع 164 حالة، يليه شهر يوليو بـ 160 حالة، وكان الرجال الضحايا الرئيسيين بنسبة 1,225 مقابل 184 امرأة.

وأوضح أن العام الماضي شهد رقمًا قياسيًا في ارتكاب جرائم “السكوبولامين”، حيث بلغ عدد الضحايا 1,409، مقارنةً بـ 1,207 حالة في عام 2022.

أشار إلى أن العصابات الإجرامية تستخدم هذا الأسلوب لارتكاب جرائم السرقة، ويتعرض حياة الضحايا للخطر نتيجة لتناول جرعات زائدة أو تركهم في مناطق صعبة الوصول، وأشار إلى أن المجرمين يقومون بحقن الأفراد للوصول إلى منازلهم وسرقتها، حيث حدثت 125 حالة من هذا النوع في عام 2023، بزيادة قدرها 15،74% عن عام 2022 وفقاً لموقع إرم نيوز.

وتشير التقارير عبر الإنترنت إلى أن “السكوبولامين” هو عقار خطير يستخدمه المجرمون لمسح ذاكرة الأفراد وتعطيل إرادتهم.

