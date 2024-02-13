إلقاء القبض على 12 شخصا يتاجرون بالطحين المدعوم في حلب

أعلنت وزارة الداخلية الاثنين 12/2/2024أن قوات الأمن قامت بالقبض على 12 شخصًا في مدينة حلب شمال سوريا بتهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالطحين التمويني المدعوم من أجل تحقيق مكاسب مالية، وأوضحت الداخلية السورية في بيان أن فرع الأمن الجنائي بحلب قد ضبط 6،5 أطنان من مادة الدقيق التمويني، وقام بالقبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في تجارة هذه المادة.

وأكد البيان أن التحقيقات والتوسع فيها أدت إلى اعتقال 12 شخصًا آخرين يشتبه في تورطهم في تجارة هذه المادة، معظمهم من مستثمري المخابز التموينية وأصحاب مخابز سياحية، وتم حجز ثلاث مركبات كانت تستخدم لنقل مادة الدقيق، وقد تم إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكميات المضبوطة.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود السلطات للحد من التجارة غير القانونية وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.