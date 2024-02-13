إسرائيليون يحرقون أوامر تجنيدهم ويرفعون علم فلسـطين في تل أبيب

تجمع محتجون إسرائيليون في تل أبيب للتعبير عن استنكارهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، قام بعضهم بحرق أوامر التجنيد الإلزامي لجيش الاحتلال، رافعين علم فلسطين ولافتات تندد بالاحتلال وتدينه كفعل إرهابي.

ترافقت هذه الاحتجاجات مع مظاهرات مستمرة في تل أبيب والقدس المحتلة، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بتسريع عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس وفقاً لموقع عربي 21.

قام المحتجون بحمل العلم الفلسطيني ورفع لافتات تندد بالاحتلال، معبرين عن رفضهم للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يُطالب المتظاهرون بضرورة إجراء صفقة تبادل فورية لإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ويُطالبون أيضًا بتقديم استقالة رئيس الحكومة نتنياهو نتيجة فشله في إدارة الحرب على غزة.

عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة أعربت عن قلقها إزاء تعرض أحبائها للخطر في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشددة على ضرورة إجراء صفقة تبادل سريعة لضمان سلامتهم.