عميد إسرائيلي متقاعد يكشف السيناريو الذي سيكسر الجيش الإسرائيلي

تحدث العميد الإسرائيلي المتقاعد والقائد السابق لتشكيل الجليل، إيفي إيتام، حول سيناريو يمكن أن يؤدي إلى كسر القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، أكد إيتام أن الجيش الإسرائيلي سيواجه انهياراً في حال مواجهته لحروبين في وقت واحد، حيث لم يتم تأهيله للتعامل مع مواجهتين في وقت واحد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “معاريف”العبرية.

وفيما يتعلق بامتداد الحملة العسكرية إلى الحدود الشمالية، أشار إيتام إلى ضرورة تركيز القتال في غزة أولاً قبل التفكير في توسيع نطاق النزاع إلى الشمال، وأوضح أن الأسباب وراء عدم الشروع في حرب في لبنان في الوقت الحالي تعود إلى عدم قدرة الجيش الإسرائيلي، الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة، على التعامل مع مواجهتين في وقت واحد بشكل مكثف.

وأكد إيتام أن هذه المشكلة ستتم حلها مباشرة بعد انتهاء الحرب، لكن في الوقت الراهن يجب إنهاء النزاع في غزة أولاً.

وفيما يتعلق بالتوترات على الحدود مع حزب الله في لبنان، أشار إيتام إلى وجود تصعيد مستمر وتبادل لإطلاق النار على مدى الأشهر الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن الحالة الحالية لا تشهد حصارًا شاملاً كما هو الحال في قطاع غزة وفقاً لروسيا اليوم.

يشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تصاعدًا في التوتر بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، وفيما يتعلق بتقرير مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، فقد أشاروا إلى تأكل قدرات حماس القتالية دون التأثير على إمكانية تدميرها.