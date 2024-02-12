حادث سير يودي بحياة صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون ومدربه

أودى حادث سير غرب كينيا بحياة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، العداء الكيني كيلفن كيبتوم، ومدربه جرفيه هاكيزيمانا، الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع الساعة الحادية عشرة ليل الأحد، حيث كان 3 أشخاص يستقلون السيارة، توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى، الاثنان هما كيبتوم ومدربه”.

وسجل “كيبتوم” (24 عاما) رقمه القياسي البالغ 2:00:35 في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في تشرين الأول الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.

وبدأ “كيبتوم” مشواره كعداء عام 2016، وفي عام 2019، خاض سباقي نصف ماراثون سريعين للغاية في غضون أسبوعين (60:48 دقيقة في كوبنهاغن ثم 59:53 في بلفور الفرنسية)، عندما اقترح جرفيه تدريبه لخوض الماراثون، وخاض أول ماراثون في فالنسيا أواخر 2022، مسجلاً زمن 2:01:53.

تجدر الإشارة إلى أن وفاة “كيبتوم” ذكرت بالحادثة التي أودت بحياة عداء الماراثون الكيني، سامويل وانجيرو، بعمر مماثل، حيث لقي حامل ذهبية أولمبياد بكين 2008 مصرعه عام 2011، بعد سقوطه عن شرفة.