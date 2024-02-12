شركة “سيريا” ومركز “نما” تكرّمان المزارعين والمنتجين عبر مسابقة الإنتاج الريفي بريف اللاذقية

تقيم شركة “سيريا” لمنتجات الطبيعة ومركز “نما” لتسويق منتجات ريف اللاذقية معرض ومسابقة الإنتاج الريفي بريف اللاذقية في 2 و 3 آذار القادم، بهدف تكريم المزارعين والمنتجين الأكثر تميّزاً والمساعدة على تسويق منتجاتهم، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” وبالتعاون مع منتجع “نسمة جبل”.

وأوضحت مديرة التسويق في مركز “نما” ومنتجع “نسمة جبل”، “رؤى ديب”، أن “المسابقة تضم أفضل الحرف والصناعات اليدوية والتراثية، وأفضل منتجات النحل والعسل وأفضل منتجات الزيتون وأفضل الأعشاب والنباتات الطبية إضافة لأفضل الحمضيات”.

وتحمل المسابقة شعار “ازرعوا أحلامكم في المساحات الصغيرة وشاركو في بناء مستقبل زاهر لريفنا.. هنا نحن فريق واحد نعشق الأرض ونسعى لتحسين جودة إنتاجها..حيث يتقاطع الطموح والتراث في رحاب الطبيعة ويلتقي الحلم بالتحقيق والبذرة في الإبداع”.

وأردفت “ديب”، أنه “سيتم توزيع جوائز خلال الفعاليّة لأفضل المنتجات، وهي فعاليّة كبيرة تضم الكثير من المزارعين والنحالين ونساء يعملون بالأشغال اليدوية وغيرهم”.

وأضافت “ديب” أن “مركز نماء لتسويق منتجات الريف يضم 5 أقسام هي: قسم الأعشاب وهو تابع لمعمل سيريا الذي يقوم بتصنيع الأعشاب المقدمة من المزارعين ووضعها في مركز نما لتسويقها”.

وتابعت “ديب”، أنه “إضافةً إلى قسم العسل لتسويق منتجات النحالين، وقسم المشغولات اليدوية من الصوف والأكسسوارات والغذائيات وغيرها”.

“وقسم الزيت، الذي يدعم أهالي المنطقة باللاذقية وريف اللاذقية ممن يملكون أراضي زيتون لشراء الزيت وفق معايير وجودة محددة”.

“ويوجد أيضاً قسم يضم مكتب سياحي قيد التشغيل، ومركز للتدريب لتعليم الناس التي لا تملك خبرات”.

الجدير ذكره أن مركز “نما” هو مشروع لدعم المشاريع الصغيرة وتسويق جميع منتجات الفلاحين والمزارعين في محافظة



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