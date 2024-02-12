السيدة أسماء الأسد تزور هيئة التميّز والإبداع وتلتقي مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة

“معادلة سامية كرّسها السوريون خاصة في العقد الماضي، وهي أنه كلما اشتدت الظروف والتحديات تمسكوا بالعلم عموماً، وبالتعليم الإبداعي خصوصاً، وما إقبال آلاف الطلاب السوريين اليافعين على خوض منافسات الأولمبياد العلمي السوري إلّا دليل على ذلك، فالعائلة السورية عائلة علم وتحدٍ ترى مستقبل أبنائها في علمهم، كسلاح ماضٍ في وجه كل التحديات”.

وتحدثت السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها إلى هيئة التميّز والإبداع مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة – المرجعية العلمية العليا للهيئة – عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولاً لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحوّل إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب.

وأضافت السيدة الأولى، أن ما سبق لا يتحقق إلّا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.

وطرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية خلال النقاش أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية، تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الاستراتيجي والإبداعي والمجتمعي.

وأكّد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.

يُذكر أن ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة تنافسَ في أولمبياد العام 2023 على مستوى سوريا، التي حصدت أكثر من 20 جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.